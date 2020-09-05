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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 сентября

05 сентября 2020 в 12:50

Умер еще один пациент.

На утро 5 сентября в Кемеровской области ещё у 85 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово — 18, Ленинск-Кузнецкий — 13, Киселёвск-12, по 7 — Анжеро-Судженск и Белово, Новокузнецк — 5, по 4 — Полысаево и Прокопьевск, Междуреченск — 3, по 2 — Мыски, Осинники, Кемеровский МО и Ленинск-Кузнецкий МО, по 1 — Краснобродский, Беловский МР, Топкинский МО и Чебулинский МО», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Умер пациент из Новокузнецка. У мужчины 1933 года рождения на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего в регионе всего зарегистрировано 6 965 случаев заболевания COVID-19: 1 992 пациентов получают лечение, 4 920 выздоровели, 53 скончались.


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