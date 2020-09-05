Илья Середюк рассказал о старте отопительного сезона в Кемерове

Город готов.

Мэр Кемерова рассказал о готовности города к отопительному сезону. Решение о запуске тепла будет принято уже в понедельник, 7 сентября.

«Завершаем подготовку к отопительному сезону. Мы, в принципе, готовы начать подавать тепло, но решение о запуске мы примем в понедельник, в ближайшие дни. Будем исходить из прогноза погоды и текущей ситуации», — сказал Илья Середюк в обзоре «Кемерово.Неделя».

Глава города также напомнил, что запуск тепла в городе происходит поэтапно: сначала отопление получат социально значимые объекты (школы, детские сады, больницы, учреждения с круглосуточным пребыванием людей), затем многоквартирные дома и после — офисы и промышленные учреждения.