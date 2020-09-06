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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 сентября

06 сентября 2020 в 11:32

Лидирует Кемерово.

На утро 6 сентября в Кемеровской области ещё у 83 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово-29, Прокопьевск-11, Новокузнецк-8, Ленинск-Кузнецкий-7, Киселёвск-6, Анжеро-Судженск и Междуреченск- по 4, Осинники и Юрга-по 3, Мыски и Полысаево-по 2, Кемеровский МО, Новокузнецкий МР,  Прокопьевский МР и Юргинский МО-по 1», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выздоровел 91 человек.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрирован 7  048 случаев коронавируса: 1 984 человека остаются в больницах, 5 011 выздоровели, 53 скончались.


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