Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 сентября

Лидирует Кемерово.

На утро 6 сентября в Кемеровской области ещё у 83 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово-29, Прокопьевск-11, Новокузнецк-8, Ленинск-Кузнецкий-7, Киселёвск-6, Анжеро-Судженск и Междуреченск- по 4, Осинники и Юрга-по 3, Мыски и Полысаево-по 2, Кемеровский МО, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МР и Юргинский МО-по 1», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выздоровел 91 человек.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрирован 7 048 случаев коронавируса: 1 984 человека остаются в больницах, 5 011 выздоровели, 53 скончались.