В Междуреченске закроют школу из-за заболевшего коронавирусом учителя

Там проведут дезинфекцию.

В Междуреченске на сутки закроют школу № 12. Там проведут дезинфекцию, потому что у педагога начальных классов выявили коронавирус.

«Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей», — рассказали 7 сентября в пресс-службе администрации Междуреченска.

В мэрии добавили, что специалисты уже отрабатывают круг лиц, которые контактировали с учителем. Их всех протестируют на COVID-19. Отмечается, что педагога госпитализировали в клинику Новокузнецка.