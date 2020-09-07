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В Междуреченске закроют школу из-за заболевшего коронавирусом учителя

07 сентября 2020 в 09:51

Там проведут дезинфекцию.

В Междуреченске на сутки закроют школу № 12. Там проведут дезинфекцию, потому что у педагога начальных классов выявили коронавирус.

«Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей», — рассказали 7 сентября в пресс-службе администрации Междуреченска.

В мэрии добавили, что специалисты уже отрабатывают круг лиц, которые контактировали с учителем. Их всех протестируют на COVID-19. Отмечается, что педагога госпитализировали в клинику Новокузнецка.


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