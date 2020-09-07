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В Бачатском автомобиль отбросило на остановочный павильон после ДТП

07 сентября 2020 в 10:44

Водитель был пьян.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на въезде в пгт Бачатский столкнулись два автомобиля. Дорожный инцидент произошёл вечером пятницы, 4 сентября, около 19:40.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-211440 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ЛУАЗ-969. От удара ЛУАЗ отбросило на ограждение остановочного павильона», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП травмированы два человека: водитель ВАЗа, мужчина 32 лет, и водитель ЛУАЗа, мужчина 37 лет. В ходе медицинского освидетельствования у водителя ВАЗа было выявлено состояние алкогольного опьянения.

 

 

Фото: ГИБДД Кузбасса.


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