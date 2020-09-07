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Власти Кемерова приняли решение о начале отопительного сезона

07 сентября 2020 в 12:23

Включения начнутся 9 сентября.

Принято решение о начале отопительного сезона в Кузбассе. В этом году он начнется почти на неделю раньше обычного – 9 сентября.

Сначала тепло начнут получать объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Потом поэтапно специалисты включат отопление в многоквартирных домах.

«В период подачи тепла горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах», — отметили в мэрии.

При появлении повреждений необходимо сообщить в аварийную службу своей УК или по телефону Кемеровской службы спасения: (3842) 77-05-05.


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