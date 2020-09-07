Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 сентября

Скончался один человек — житель Новокузнецка.

По данным на утро 7 сентября в Кемеровской области выявили 85 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 35, Новокузнецк — 19, Анжеро-Судженск — 8, Белово — 7, Кемеровский муниципальный округ — 4, Беловский район — 3, Прокопьевск — 2, Тайга — 2, Новокузнецкий район — 2, по одному заболевшему — Промышленновский муниципальный округ, Яйский и Яшкинский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано 90 новых случаев выздоровления.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 7 133 случая коронавируса: 1 979 человек остаются в больницах, 5 101 выздоровели, 53 скончались.