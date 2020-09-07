Кемеровчанам предлагают выбрать названия для остановок на новой шестиполосной дороге

Голосование проходит онлайн.

30 августа в Ленинском районе Кемерова открыли новую шестиполосную дорогу. Она тянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков. На участке установили новые остановки, которым нужно дать названия. Сделать это предлагают самим кемеровчанам путём онлайн-голосования.

Проголосовать можно на платформе «Кузбасс Онлайн».

На выбор кемеровчанам предлагают:

«ЖК „Восточный“» — в районе дома № 34 корпус 1 на проспекте Химиков,

«Теннисный корт» — на Комсомольском проспекте в районе строящегося теннисного корта,

«Культурный центр» — недалеко от дома № 164 на проспекте Ленина,

«Свой вариант».

«Остановки, которые мы построили на этих участках дорог, ещё не имеют названий. Мы ждём предложения от кемеровчан», — сказал мэр города Илья Середюк в передаче «Кемерово. Неделя».

Опрос закончится через 3 дня.

Фото: АКО.