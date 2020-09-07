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В Кемерове на стройплощадке ледового дворца рабочий упал с высоты

07 сентября 2020 в 14:30

Пострадавшего госпитализировали.

ЧП произошло в Кемерове на стройплощадке ледового дворца на Притомском проспекте. Рабочий упал с трёхметровой высоты.

«52-летний мужчина получил производственную травму — он упал с высоты примерно 3-х метров. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в стационар, где в данный момент получает всю необходимую помощь», — подтвердили в областном Центре медицины катастроф.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Напомним, это не первый несчастный случай на стройке. Так, в августе там произошел масштабный пожар.


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