Еще в двух школах Кузбасса обнаружили коронавирус

Классы отправили на карантин.

В школах Киселёвска, Междуреченска и Анжеро-Судженска выявили случаи заболевания коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, в Киселёвске в средней общеобразовательной школе № 25 учеников 3 класса перевели на дистанционное обучение до 15 сентября из-за заболевшего COVID-19 одноклассника.

В школе были проведены дезинфекционные мероприятия в кабинете, где непосредственно обучался класс, в коридорах и столовой.

«На сегодняшний день школа продолжает работать в обычном режиме, заболевший ребенок госпитализирован в Новокузнецкую городскую клиническую больницу, из круга контактных — это 21 ребёнок, диагноз пока ни у кого не проявился», — пояснили в ведомстве.

Первоклассников из основной общеобразовательной школе № 12 Междуреченска и общей образовательной школе № 38 Анжеро-Судженска отправили на карантин до 15-го и 18 сентября соответственно. Это произошло из-за заразившихся инфекцией педагогов.

Школа Междуреченска продолжает работать в обычном режиме. Из 26 детей, которые контактировали с учителем, диагноз пока ни у кого не проявился. Каждый из них находится на изоляции с одним из родителей.

В Анжеро-Судженске в одном крыле школы провели дезинфекционные мероприятия. Заболевшего учителя госпитализировали в местную больницу. Круг контактных — это 16 учащихся и 2 сотрудника, которых также отправили на карантин. Предполагается, что завтра учреждение продолжит работу в обычном режиме.