Житель Берёзовского до смерти избил бездомного

Его судьбу решат присяжные.

В Кузбассе перед судом предстанет 39-летний житель Берёзовского. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. По версии следствия, в декабре 2019 года он до смерти забил человека.

«Тогда обвиняемый с приятелем подошли к компании мужчин без определённого места жительства. Они начали предъявлять бездомным претензии по поводу краж из садовых домиков, которые те якобы совершали. В ходе конфликта обвиняемый ударил одного из мужчин обухом топора по голове, а затем продолжил битье его палкой и ногами. После избиения пострадавший и его спутники ушли, на ночь они остановились в одном из садовых домиков, где избитый мужчина скончался», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Обнаружив его на утро без признаков жизни, его знакомые вызвали полицию. В ходе предварительного следствия подозреваемый был установлен, вину он не признал, со следствием не сотрудничал.

Отмечается, что он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Уголовное дело уже направлено в суд.