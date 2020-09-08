В Кузбассе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Его объявили в розыск.

Смертельное ДТП с участием пешехода приозошло 7 сентября около 22:30 на 2 км автодороги «Белово — Инской». Водитель машины, который устроил аварию, скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Известно, что пешеход шёл по дороге в тёмное время суток. На его одежде не было световозвращающих элементов. Личность погибшего мужчины устанавливается.

«По имеющейся информации к автоаварии может быть причастен автомобиль ВАЗ 13-й, 14-й либо 15-й модели. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск транспортного средства и водителя, причастных к автоаварии», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Госавтоинспекция призывает кузбассовцев, имеющих информацию по этому происшествию, сообщить об этом в дежурную часть управления ГИБДД по телефонам 8 (384-2) 718-518, 718-519 либо в дежурную часть полиции по телефону 102.