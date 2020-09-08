Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 сентября

Умерли два пациента.

По данным на утро 8 сентября в Кемеровской области выявили 84 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 18, Кемерово — 14, Белово — 10, Киселёвск — 6, Междуреченск — 6, Прокопьевск — 5, Берёзовский — 4, Мыски — 4, Осинники — 4, Юрга — 2, Кемеровский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Анжеро-Судженск, Калтан, Тайга, Беловский и Новокузнецкий районы, Гурьевский, Промышленновский, Топкинский и Чебулинский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Выздоровели 112 человек.

Скончались два пациента: у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1965 года рождения из Прокопьевска двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне неврологической патологии.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 7 217 случаев коронавируса: 1 949 человек остаются в больницах, 5 213 выздоровели, 55 скончались.