В Кемерове заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД

Опубликован список мест, где они будут установлены.
С 10 сентября на дорогах Кемерова заработают шесть новых комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД.
В отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса рассказали, где они будут установлены:
Так, приборы фиксации нарушений скоростного режима установили на проспекте Химиков в районе дома 2А, а также на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Краснофлотской. Комплексы, которые будут фиксировать пересечение стоп-линии и выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, заработают на 4 перекрёстках: улицы Терешковой и проспекта Химиков, проспектов Химиков и Ленинградского, Пионерского бульвара и улицы Сибиряков-Гвардейцев, а также проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской.
Кроме того, до конца 2020 года в Кемерове введут в эксплуатацию ещё 13 комплексов. Один прибор появится на улице Пригородной. Еще 12 комплексов, фиксирующих нарушения правил проезда перекрёстков, будут размещены на перекрёстках:
- ул. Кирова и пр. Советского,
- пр. Шахтёров и ул. Терешковой,
- пр. Советского и ул. Мичурина,
- на пересечении пр. Октябрьского с Центральным проездом и пр. Ленинградским,
- на пересечении пр. Ленина с ул. Тухачевского и пр. Ленинградским,
- на перекрёстке пр. Химиков и ул. Ворошилова,
- на пересечении пр. Кузнецкого с ул. Коммунистической и ул. Сибиряков-Гвардейцев,
- на перекрёстках пр. Шахтёров и 2-го пер. Авроры,
- а также ул. Терешковой и Соснового бульвара.
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