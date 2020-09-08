В Кемерове заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД

Опубликован список мест, где они будут установлены.

С 10 сентября на дорогах Кемерова заработают шесть новых комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД.

В отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса рассказали, где они будут установлены:

Так, приборы фиксации нарушений скоростного режима установили на проспекте Химиков в районе дома 2А, а также на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Краснофлотской. Комплексы, которые будут фиксировать пересечение стоп-линии и выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, заработают на 4 перекрёстках: улицы Терешковой и проспекта Химиков, проспектов Химиков и Ленинградского, Пионерского бульвара и улицы Сибиряков-Гвардейцев, а также проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской.

Кроме того, до конца 2020 года в Кемерове введут в эксплуатацию ещё 13 комплексов. Один прибор появится на улице Пригородной. Еще 12 комплексов, фиксирующих нарушения правил проезда перекрёстков, будут размещены на перекрёстках: