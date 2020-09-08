До конца 2020 года в Кузбасс поступит более 200 новых автобусов

Обновление автопарка – один из главных запросов жителей региона.

К 300-летию Кузбасса автопарк общественного транспорта региона планируется обновить на 60%, на эти цели по программе «Оптимизация развития транспорта и связи» будет направлено 7 млрд рублей. С начала года с учетом поставок этой недели уже пришло 155 автобусов, до конца года поступит еще 226, а в первом квартале 2021 года в Кузбасс придут 237 новых автобусов.

Так, в течение недели в Кузбасс придет 17 автобусов российского производства VOLGABUS-528502 стоимостью более 8,8 млн рублей каждый.

Автобусы вместимостью 45 посадочных мест междугородного назначения оснащены прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения. Техника работает на дизельном топливе и соответствует экостандарту Евро-5.

«Обновление автопарка общественного транспорта – один из основных запросов от жителей Кузбасса. Особенно важно, чтобы комфортные и современные автобусы выходили на междугородние маршруты, когда в пути люди проводят много времени. Положительные отзывы кузбассовцев – лучшая оценка нашей работы в данном направлении», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Два новых автобуса в конце прошедшей недели поступили в Яшкинское и Тайгинское ПАТП. Семь автобусов пришли вчера, из них по два направлены в Мариинск и Ижморский, по одному – в Тяжин, Зеленогорск и Промышленную.

Еще восемь таких же автобусов придут в Кузбасс 9 сентября: два направят в Таштагол, по одному – в Промышленную, Осинники, Берёзовский, Топки, Юргу и Анжеро-Судженск.

Фото: АПК.