Кемеровчанин до смерти избил сожительницу, отмечая 23 февраля

После этого он решил лечиться от алкоголизма.

В Кемерове завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Центрального района. 29-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть.

По версии следствия, 23 февраля 2020 года кемеровчанин вместе с сожительницей отмечал у себя дома праздник.

«В ходе застолья пара поссорилась: женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью, мужчина решил проучить её и избил. От полученных травм пострадавшая скончалась. Мужчина спрятал тело под диван, прикрыв его матрасом и одеждой, и покинул квартиру. Через несколько дней тело погибшей женщины обнаружил знакомый, он и вызвал полицию», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Местонахождение подозреваемого было установлено в кратчайшие сроки. Оказалось, что мужчина решил в это время пройти курс лечения от алкоголизма, в связи с чем лег в реабилитационный центр.

Отмечается, со следствием задержанный сотрудничал, свою вину признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.