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В Анжеро-Судженске выявлять нарушителей ограничений по коронавирусу будут сами жители

08 сентября 2020 в 16:22

В Единой диспетчерской службе города открыта «горячая линия».

В связи с непростой ситуацией по коронавирусу власти Анжеро-Судженска расширили круг лиц, которые могут выявлять нарушителей. Теперь это могут делать и сами жители города, сообщает Газета Кемерова.

«Для такого города, как наш, 365 заболевших — это очень много. Город по-прежнему входит в группу риска. В связи с создавшейся ситуацией руководством [городского] штаба было принято решение подключить к выявлению фактов безответственного поведения отдельных лиц неравнодушных горожан и общественность», — цитирует портал пресс-службу администрации.

В Единой диспетчерской службе города открыта «горячая линия. По номеру телефона 8 952 169-20-57, используя мессенджер WhatsApp, горожане могут отправлять фотографии выявленных нарушений.

Речь идёт, в частности, о нарушениях масочного режима в торговых центрах, магазинах, транспорте. Каждый такой случай будет рассмотрен городским оперативным штабом с вынесением соответствующего решения.


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