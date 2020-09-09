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На Урале осудили педофила из Кузбасса

09 сентября 2020 в 09:49

Его жертвам не было и четырнадцати лет.

Усть-Катавский городской суд Челябинской области огласил приговор мужчине из Кузбасса, 1993 года рождения. Как сообщает Сибдепо, его признали виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Согласно данным пресс-службы суда, житель Кемеровской области трудоустроен, женат и ранее не судим.

«Суд установил, что в ноябре 2018 года преступник, будучи зарегистрированным в социальной сети «ВКонтакте», используя данные другого лица, с помощью переписки путем убеждения склонял малолетних к иным действия сексуального характера, а именно заставлял  фотографировать и снимать себя на видео в обнаженном виде, после чего отправлять  ему указанные изображения и видео», — цитирует портал материалы дела.

Отмечается, что свою вину 27-летний молодой человек признал частично. Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на два года.


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