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В Кемерове иномарка сбила женщину на тротуаре

09 сентября 2020 в 10:46

Машина двигалась задним ходом.

ДТП произошло 8 сентября на улице Терешковой. Около 14:15 водитель Ford Transit сбил пешехода.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, автомобилист совершил наезд на пешехода при движении задним ходом по тротуару.

«Отмечается, что женщина стояла сзади машины и разговаривала по телефону», - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход, женщина 57 лет, получила травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение.

 


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