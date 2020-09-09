В Кемерове иномарка сбила женщину на тротуаре

Машина двигалась задним ходом.

ДТП произошло 8 сентября на улице Терешковой. Около 14:15 водитель Ford Transit сбил пешехода.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, автомобилист совершил наезд на пешехода при движении задним ходом по тротуару.

«Отмечается, что женщина стояла сзади машины и разговаривала по телефону», - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход, женщина 57 лет, получила травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение.