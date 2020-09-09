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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 сентября

09 сентября 2020 в 11:27

Скончались еще два пациента.

По данным на утро 9 сентября в Кемеровской области выявили 87 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 17, Междуреченск — 10, Анжеро-Судженск — 10, Киселёвск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 6, Осинники — 5, Прокопьевск — 5, по 4  — Берёзовский, Новокузнецк и Таштагольский рйон, по 2 — Полысаево, Кемеровский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Топкинский муниципальный округ и Новокузнецкий район, по одному заболевшему — Белово, Беловский, Тисульский и Яйский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента. У мужчины 1957 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией  сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1973 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

При этом накануне заражённых COVID-19 выявили среди игроков хоккейного клуба «Кузбасс». Из-за этого команда находится на карантине, на соревнования не едет.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 7 304 случая коронавируса: 1 875 человек остаются в больницах, выздоровели, 57 скончались.


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