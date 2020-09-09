В Кемерове начали работу горячие линии по вопросам теплоснабжения

В столице Кузбасса стартовал отопительный сезон.

В среду, 9 сентября, в Кемерове начался отопительный сезон. Как сообщали в администрации, сначала тепло получат объекты социальной сферы города — 182 детских сада, 84 общеобразовательных учреждения и 63 больницы. В дальнейшем власти планируют возобновить теплоснабжение в многоквартирных домах — дату определят отдельным постановлением главы города Ильи Середюка.

По вопросам теплоснабжения во всех районах города начнут работать горячие линии:

Центральный район — 75-66-67;

Ленинский район — 51-84-33;

Заводский район — 75-28-50;

Рудничный район — 64-15-72;

Кировский район — 25-55-76; 25-55-59

ж. р. Ягуновский, Пионер — 32-13-33; 32-10-71;

ж. р. Кедровка, Промышленновский — 69-24-84;

ж. р. Лесная Поляна — 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» — 31-23-32, или в Кемеровскую службу спасения — 77-05-05.

Власти призвали горожан проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах. При появлении повреждений необходимо сообщить в аварийную службу управляющей организации, которая обслуживает дом.