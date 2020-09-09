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18-летний житель Прокопьевска поджёг две дачи ради эффектного видео

09 сентября 2020 в 14:25

Так он решил прославиться в соцсетях.

В Прокопьевске полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, парень поджёг два дачных домика в местном садовом обществе.

«Сигнал о происшествии в садовом обществе «Зиминка» поступил рано утром. Дачники сообщили о пожаре и о незнакомом молодом человеке, которого заметили рядом с местом происшествия. Ущерб пострадавшие владельцы оценили в 550 000 рублей», - пояснили в ведомстве.

В результате поисков подозреваемый в поджоге был задержан. Им оказался нетрезвый 18-летний горожанин. Правоохранителям он признался, что нарочно устроил поджог, чтобы снять эффектное видео и выложить его в интернет.

В настоящее время в отношении задержанного возбудили два головных дела по статье «Умышленное уничтожение имущества». На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. Юному прокопчанину грозит до пяти лет лишения свободы.


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