Житель Кузбасса до смерти избил безработного брата

Родственник воровал из дома, чтобы покупать спиртное.

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть.

«В апреле обвиняемый обнаружил, что его 47-летний брат выносит из квартиры бытовую технику, чтобы продать и купить на вырученные деньги спиртное. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого старший брат несколько раз ударил младшего кулаком по лицу. Младший брат упал и ударился головой о бетонный пол. Затем поднялся и ушёл с места происшествия», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

На улице пострадавшему стало плохо, он зашёл в ближайший подъезд. Один из жильцов заметил пострадавшего и вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но впоследствии он скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан. Он признал вину и сотрудничал со следствием. В ходе допроса он пояснил, что брат нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил за его счёт.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.