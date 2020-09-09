Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Кузбасса до смерти избил безработного брата

Житель Кузбасса до смерти избил безработного брата

09 сентября 2020 в 15:40

Родственник воровал из дома, чтобы покупать спиртное.

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть.

«В апреле обвиняемый обнаружил, что его 47-летний брат выносит из квартиры бытовую технику, чтобы продать и купить на вырученные деньги спиртное. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого старший брат несколько раз ударил младшего кулаком по лицу. Младший брат упал и ударился головой о бетонный пол. Затем поднялся и ушёл с места происшествия», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области. 

На улице пострадавшему стало плохо, он зашёл в ближайший подъезд. Один из жильцов заметил пострадавшего и вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но впоследствии он скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан. Он признал вину и сотрудничал со следствием. В ходе допроса он пояснил, что брат нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил за его счёт.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


Читайте также

Content original photo thumb 650
В Кемерове иномарка сбила женщину на тротуаре
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 сентября
Content 78c9116a 9895 4049 89eb 7653ac72df45
В Кемерове начали работу горячие линии по вопросам теплоснабжения
Content 1521527503 pozhar
18-летний житель Прокопьевска поджёг две дачи ради эффектного видео

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?