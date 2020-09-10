В Кемерове полиция ищет родителей ребёнка, оставленного на улице у храма

Инцидент произошел утром 7 сентября.

Полиция устанавливает личности неизвестных, оставивших у храма на проспекте Химиков новорождённую девочку.

Утром 7 сентября охранник, услышав плач, нашёл пакет, в котором находилась завёрнутая в шарф девочка. Мужчина занёс её в помещение, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка.

«Найденная малышка была доставлена в больницу, где её осмотрели медицинские работники, её жизни ничего не угрожает. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности родителей новорождённой девочки», — пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках проверки будут устанавливаться женщины, состоявшие на учёте в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о лицах, причастных происшествию, сообщить об этом по телефонам «02» («102» — с мобильного) или по телефону дежурной части отдела полиции «Ленинский» (3842) 680-708.