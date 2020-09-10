Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове полиция ищет родителей ребёнка, оста...

В Кемерове полиция ищет родителей ребёнка, оставленного на улице у храма

10 сентября 2020 в 09:31

Инцидент произошел утром 7 сентября.

Полиция устанавливает личности неизвестных, оставивших у храма на проспекте Химиков новорождённую девочку.

Утром 7 сентября охранник, услышав плач, нашёл пакет, в котором находилась завёрнутая в шарф девочка. Мужчина занёс её в помещение, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка.

«Найденная малышка была доставлена в больницу, где её осмотрели медицинские работники, её жизни ничего не угрожает. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности родителей новорождённой девочки», — пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках проверки будут устанавливаться женщины, состоявшие на учёте в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о лицах, причастных происшествию, сообщить об этом по телефонам «02» («102» — с мобильного) или по телефону дежурной части отдела полиции «Ленинский» (3842) 680-708.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 сентября
Content 78c9116a 9895 4049 89eb 7653ac72df45
В Кемерове начали работу горячие линии по вопросам теплоснабжения
Content 1521527503 pozhar
18-летний житель Прокопьевска поджёг две дачи ради эффектного видео
Content ce84a9bc45e12b61f7ba0ecae6019f8d 5d09e47dd8dd9
Житель Кузбасса до смерти избил безработного брата

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?