В Таштаголе человек с шизофренией получил водительские права

Нарушение выявили эти летом.

Таштагольский городской суд прекратил действие водительских прав на управление транспортом местного жителя, больного шизофренией. Нарушение обнаружили минувшим летом.

«В ходе проверки было установлено, житель Таштагола имеет водительские права и при этом состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом шизофрения», - рассказали в прокуратуре.

Данное заболевание согласно законам «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения» является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

В итоге, прокурор обратился с требованием о прекращении действия водительского удостоверения.