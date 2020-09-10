Блог с тобой ›› Новости ›› В Таштаголе человек с шизофренией получил водит...

В Таштаголе человек с шизофренией получил водительские права

10 сентября 2020 в 10:24

Нарушение выявили эти летом.

Таштагольский городской суд прекратил действие водительских прав на управление транспортом местного жителя, больного шизофренией. Нарушение обнаружили минувшим летом.

«В ходе проверки было установлено, житель Таштагола имеет водительские права и при этом состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом шизофрения», - рассказали в прокуратуре.

Данное заболевание согласно законам «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения» является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

В итоге, прокурор обратился с требованием о прекращении действия водительского удостоверения.


Читайте также

Content main 35
В ДТП на кузбасской трассе погибла 20-летняя беременная женщина (видео)
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 сентября
Content
В Минздраве Кузбасса назвали количество умерших медиков с COVID-19
Content 0467fcd941a72ca562b9a7de856566d9
В Новокузнецке за вечер пропали пять детей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?