В ДТП на кузбасской трассе погибла 20-летняя беременная женщина (видео)

Еще трое госпитализированы.

Смертельная авария произошла рано утром 10 сентября на трассе в Новокузнецком районе. В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, один скончался на месте.

ДТП произошло в 6:48 около деревни Смирновка.

«Пострадали четыре человека, из них один скончался на месте ДТП. Детей нет. Одного пострадавшего вырезали из автомобиля спасатели», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Среди пострадавших — три мужчины 1998, 1999 и 1973 года рождения, они госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте погибла беременная женщина 2000 года рождения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Тем временем в Сети появилось видео последствий авария. Судя по кадрам, машины ехали по мокрой дороге и обе получили очень серьёзные повреждения. Один из автомобилей смят практически полностью.

Кадр, видео: instagram.com/dtp_42kuzbass