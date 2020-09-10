Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 сентября

Число умерших вновь выросло.

По данным на утро 10 сентября в Кемеровской области выявили 95 новых случаев заражения COVID-19. Все они — одиночные.

«Кемерово — 43, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 8, Кемеровский муниципальный округ — 3, по два случая — Анжеро-Судженск, Прокопьевский район, Промышленновский муниципальный округ, Яшкинский район, по одному заболевшему — Мыски, Юрга, Новокузнецкий район, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент. Он проживали в Новокузнецком районе.

За минувшие сутки зарегистрирован 81 новый случай выздоровления. Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 5 453 человека. Скончались 58 человек. На лечении остаются ещё 1 888 заболевших. Под наблюдением — 1 650.