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В Минздраве Кузбасса назвали количество умерших медиков с COVID-19

10 сентября 2020 в 13:15

Заболело более 400 врачей и медсестер.

Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о количестве заразившегося медперсонала, а также о количестве скончавшихся медиков с COVID-19.

«По данным на 7 сентября 2020 года у нас всего из медицинских организаций, по данным работодателя, заболело 449 человек. Из них медицинских работников 378. К сожалению, мы имеем два случая летальных исходов. Это работники медицинских организаций, выплатами по этому поводу занимается фонд социального страхования», — рассказала Зеленина в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.

Замминистра отметила, что речь идёт об одном представителе младшего, и одном представителе среднего медицинского персонала. Города, в которых были зафиксированы случаи смерти медперсонала с коронавирусом, она не назвала.


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