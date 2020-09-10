В Новокузнецке за вечер пропали пять детей

Дети вечером ушли гулять и не вернулись.

Ночью в отдел полиции «Куйбышевский» Новокузнецка обратилась мама мальчиков 7 и 10 лет. Она сообщила, что дети вечером ушли гулять и до сих пор не вернулись. Полицейские оперативно организовали поиски пропавших.

«Выяснилось, что вместе со школьниками ушёл гулять и их девятилетний двоюродный брат. Родители пропавшего мальчика вели поиски самостоятельно и в полицию обратиться ещё не успели. Когда полиция установила круг общения пропавших детей, оказалось, что ещё из одной семьи, живущей в Куйбышевском районе города, пропали мальчики 10 и 12 лет», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Поиски пяти школьников продолжались всю ночь. К операции были подключены патрульные наряды ППС, ГИБДД и Росгвардии, волонтёры.

В итоге детей нашли утром в заброшенном частном доме. Они признались, что побоялись возвращаться домой.

«Противоправных деяний в отношении детей не совершалось. Школьники пояснили, что игрались на улице до позднего вечера и решили не идти домой, опасаясь, что родители их накажут», — уточнили в ведомстве.

Родителей школьников привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о постановке семей на профилактический учёт.