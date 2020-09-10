В Кузбассе потеплеет до +25 градусов

На выходных в регионе установится солнечная погода.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о грядущем потеплении в регионе. По их словам, при этом будет преимущественно без осадков.

«Еще ночью 11 сентября в регионе ожидаются заморозки: +1, +6°C, при прояснении — 0, -3°C. Днём потеплеет до +11, +16°C. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью и утром местами туманы», - уточнили синоптики.

В субботу ночью снова может похолодать, зато дневные температуры составят +14, +19°C. А уже с потеплеет и в ночное время, и в дневное (+16, +21°C). Теплая погода сохранится до понедельника.