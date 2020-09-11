В Юргинском районе загорелась частная ферма с животными

ЧП произошло ночью.

Ночью в Юргинском районе загорелась частная ферма. По информации ГУ МЧС Кузбаса, сигнал о пожаре на улице Промышленная в посёлке Юргинский поступил в 3:14.

На момент прибытия первого подразделения крыша фермы горела открытым пламенем. До прибытия пожарных работники фермы успели эвакуировать крупный рогатый скот.

«Пожар был локализован в 3:25, полностью потушен в 3:45. На месте работали 15 человек и пять единиц техники. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешётка крыши фермы на площади в 400 кв.м, сгорела и обрушилась обрешётка крыши пристройки на площади в 250 кв.м», — рассказали в ведомстве о последствиях.

В качестве предварительной причины пожара специалисты называют нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.