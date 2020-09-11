Житель Прокопьевска погиб из-за мухи

Насекомое стало причиной смертельной аварии.

В Прокопьевском районе вынесли приговор автомобилисту, который насмерть сбил велосипедиста. Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, 42-летнего мужчину обвиняли в нарушении ПДД6 которое привело к гибели человека. А причиной трагедии стала муха.

«18 июня 2019 года на сельской дороге в Прокопьевском районе «Рено Каптюр» сбил 29-летнего велосипедиста, который скончался на месте от полученных травм. Установлено, что во время поездки в глаз водителя попала муха, отчего он закрыл глаза и вместо того, чтобы снизить скорость и остановиться, продолжил движение, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил съезд на обочину, где в этом момент двигался велосипедист», —пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Суд назначил водителю автомобиля наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденный обязан выплатить супруге погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.