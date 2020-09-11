Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 сентября

Умерло рекордное число пациентов.

По данным на утро 11 сентября в Кемеровской области выявили 93 новых случая заражения COVID-19.

«Прокопьевск — 21, Кемерово — 20, Анжеро-Судженск — 11, Яшкинский район — 7, Белово — 6, Берёзовский — 4, Осинники — 4, Кемеровский муниципальный округ — 3, Промышленновский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Беловский район, Прокопьевский район, Чебулинский муниципальный округ, по одному — Калтан, Новокузнецк, Мариинский и Яйский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

За сутки скончалась четыре пациента.

«У мужчины 1964 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1952 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1964 года рождения из Берёзовского на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1963 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — уточнили в оперштабе.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 5 513 человек. Скончались 62 человека. На лечении остаются ещё 1 917 заболевших. Под наблюдением — 1 654.