Стало известно, сколько каждый кузбассовец ежемесячно тратит на алкоголь

Исследование опубликовал Кемеровстат.

Специально к празднованию Всероссийского дня трезвости, специалисты привели статистику, касающуюся употребления алкоголя в Кемеровской области.

По данным Кемеровостата, 60,2% кузбассовцев старше 15 лет уже употребляли алкогольные напитки. При этом несколько раз в неделю пьют спиртное 4,4% из них, а 1,4% употребляют каждый день.

Также специалисты подсчитали, какую сумму в среднем кузбассовцы тратят на алкоголь в месяц. Оказалось, что в 2019 году эта сумма составила 196 рублей.

«К праздничному столу жители региона предпочитают покупать вино и шампанское (45,3%), затем идут крепкие напитки (38,1%) и пиво — 14,9%. А вот в повседневной жизни пиво, напротив, употребляют чаще — 24,8% кузбассовцев старше 15 лет пьют его один-два раза в неделю», - сообщают специалисты.

Кроме того, от причин, обусловленных употреблением алкоголя, в прошлом году скончались 1 423 человек (69,2% — мужчины, 30,8% — женщины). В сельской местности уровень смертности от алкоголизма выше — на 100 000 человек приходится 71 смерть.