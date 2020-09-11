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Кузбассовцев приглашают оценить работу полиции

11 сентября 2020 в 14:24

Сделать это можно анонимно.

Полиция Кузбасса приглашает жителей региона принять участие в опросе, посвященном работе местных полицейских и оценке их деятельности.  Он пройдет с 10 по 30 сентября 2020 года и будет анонимным.

«Изучение динамики общественных настроений в отношении органов внутренних дел является важным критерием в оценке деятельности региональной полиции и позволяет выработать необходимые управленческие решения, направленные на устранение возможных недостатков и укрепление уровня доверия граждан», - отметила член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Матвеева

Пройти его можно на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области, в крупных городских  пабликах в социальной сети «ВКонтакте», а также в многофункциональных центрах, где кузбассовцам, обратившимся за получением государственных услуг, предложат заполнить анкету.


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Стало известно, сколько каждый кузбассовец ежемесячно тратит на алкоголь

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