Кузбассовцев приглашают оценить работу полиции

Сделать это можно анонимно.

Полиция Кузбасса приглашает жителей региона принять участие в опросе, посвященном работе местных полицейских и оценке их деятельности. Он пройдет с 10 по 30 сентября 2020 года и будет анонимным.

«Изучение динамики общественных настроений в отношении органов внутренних дел является важным критерием в оценке деятельности региональной полиции и позволяет выработать необходимые управленческие решения, направленные на устранение возможных недостатков и укрепление уровня доверия граждан», - отметила член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Матвеева

Пройти его можно на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области, в крупных городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте», а также в многофункциональных центрах, где кузбассовцам, обратившимся за получением государственных услуг, предложат заполнить анкету.