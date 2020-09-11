В Сети появилось видео банкета в кузбасской колонии

Застольем заключенных заинтересовались следователи.

Правоохранители организовали проверку из-за публикации в Сети видео банкета на территории колонии. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что якобы на территории исправительной колонии № 37 осуждённые устроили банкет. Также был опубликован соответствующий ролик.

«Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Согласно сайту ГУ ФСИН России по Кузбассу, ИК-37 находится в пгт Яя. Это колония строгого режима с наполнением в 1010 мест.