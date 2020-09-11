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Мэр Кемерова рассказал, будут ли в городе развивать трамвайную сеть

11 сентября 2020 в 16:39

И привел цифры.

Илья Середюк рассказал, почему в городе не развивают трамвайную сеть. Об этом его спросили сразу несколько подписчиков в Instagram. В частности, горожане властям запустить трамвай в Ленинский район столицы Кузбасса.

По словам мэра, это хорошая, но дорогая идея. Пока она городу «не по силам». Кроме того, изначально нужно привести в порядок действующие линии трамвая.

«Мы приглашали специалистов и вместе просчитали реновацию существующих маршрутов, сумма составила 20 млрд. рублей: это замена рельс, контактной сети, тяговых подстанций и самого подвижного состава. Плюс нам надо будет полностью реконструировать все посадочные площадки, выполнить их с учётом доступа колясок. Ещё раз, это только существующая сеть. Дальше прикинули стоимость строительства новых маршрутов, взяли только магистральные. Это ещё 35 млрд. рублей. Итого около 60 млрд. рублей», - привел данные градоначальник.

Как заключил Середюк, «к сожалению, мы пока этого позволить себе не можем».


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