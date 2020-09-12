Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 сентября

Число умерших выросло до 65.

На утро 12 сентября в Кемеровской области ещё у 97 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 40, Кемерово — 33, Анжеро-Судженск — 7, по 3 — Кемеровский МО и Новокузнецкий МР, по 2 — Гурьевский МР, Мариинский МР и Юрга, по 1 — Берёзовский, Киселёвск, Междуреченск, Беловский МР и Яйский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выздоровели 97 человек.

За сутки скончались три человека. Они проживали в Новокузнецке, Кемерове и Яшкинском МО.

«У мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1946 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У женщины 1940 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», - сообщили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 7 589 случая коронавируса: 1 926 человек остаются в больницах, 5 598 выздоровели, 65 умерли.