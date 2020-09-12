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Стало известно, какие названия получили новые остановки в Кемерове

12 сентября 2020 в 15:44

За названия проголосовали сами горожане.

Мэр Кемерова Илья Середюк в своём традиционном обзоре «Кемерово. Неделя» рассказал, какие названия получили новые остановки, установленные в Ленинском районе.

Напомним, ранее все желающие могли проголосовать за предложенные варианты, а также предложить свои.

«Три новые остановки получили названия «ЖК Восточный», «Теннисный корт» и «Культурный цент», — сообщил мэр.

Участие  в голосовании приняли более 500 пользователей цифровой платформы «Кузбасс Онлайн».

 

Кадр: «Кемерово. Неделя».


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