Стало известно, какие названия получили новые остановки в Кемерове

За названия проголосовали сами горожане.

Мэр Кемерова Илья Середюк в своём традиционном обзоре «Кемерово. Неделя» рассказал, какие названия получили новые остановки, установленные в Ленинском районе.

Напомним, ранее все желающие могли проголосовать за предложенные варианты, а также предложить свои.

«Три новые остановки получили названия «ЖК Восточный», «Теннисный корт» и «Культурный цент», — сообщил мэр.

Участие в голосовании приняли более 500 пользователей цифровой платформы «Кузбасс Онлайн».

Кадр: «Кемерово. Неделя».