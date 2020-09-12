Стало известно, какие названия получили новые остановки в Кемерове

За названия проголосовали сами горожане.
Мэр Кемерова Илья Середюк в своём традиционном обзоре «Кемерово. Неделя» рассказал, какие названия получили новые остановки, установленные в Ленинском районе.
Напомним, ранее все желающие могли проголосовать за предложенные варианты, а также предложить свои.
«Три новые остановки получили названия «ЖК Восточный», «Теннисный корт» и «Культурный цент», — сообщил мэр.
Участие в голосовании приняли более 500 пользователей цифровой платформы «Кузбасс Онлайн».
Кадр: «Кемерово. Неделя».
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы