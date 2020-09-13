Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 сентября

Скончались еще двое.

На утро 13 сентября в Кемеровской области ещё у 105 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует столица Кузбасса.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — 13, по 12 — Анжеро-Судженск и Белово, Прокопьевск — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, по 4 — Междуреченск, Осинники и Беловский МР, по 3 — Полысаево, Кемеровский МО и Мариинский МР, по 2 — Калтан, Киселёвск, Крапивинский МО, Прокопьевский МР, Топкинский МО, по 1 -Ленинск-Кузнецкий МО, Тисульский МР, Чебулинский МО и Яйский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Скончались ещё два человека. Они проживали в Калтане и Новокузнецке.

«У мужчины 1949 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 7 694 случая коронавируса: 1 965 человек остаются в больницах, 5 662 выздоровели, 67 скончались.