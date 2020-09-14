В Междуреченске в реке нашли расчленённое тело мужчины

Фрагменты тела обнаружил местный житель.

11 сентября на берегу реки Уса в Междуреченске нашли расчленённое тело мужчины. Фрагменты тела в реке заметил в вечернее время один из местных жителей. Он вызвал сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«В настоящее время устанавливается личность потерпевшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего», —сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством управления.