Кузбасс вошёл в топ-20 регионов с самыми низкими расходами на ЖКУ

Рейтинг опубликовало РИА Новости.

Эксперты проанализировали расходы российских семей на жилищно-коммунальные услуги. Кемеровская область оказалась в данном рейтинге на 19 месте из 85.

Рейтинг регионов страны по данному показателю опубликовало РИА Новости.

«В среднем, отмечают аналитики, среднестатистическая семья тратит на оплату услуг ЖКХ 4 800 рублей в месяц. В зависимости от региона расходы на «коммуналку» составляют от 4,9 до 13,7% общего бюджета семьи», - отмечает агентство.

В Кузбассе расходы семьи на ЖКУ составляют в Кузбассе, в среднем, 3 019 рублей в месяц. Это 8,5% от общей доли потребительских расходов семьи.

Самые скромные расходы на ЖКУ, по данным рейтинга, в Ингушетии - 2 954 рубля, а больше всего тратят жители Республики Коми - 5 802 рубля.