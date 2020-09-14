Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 сентября

Зафиксирована рекордная заболеваемость, умерли три человека.

По данным на утро 14 сентября в Кемеровской области выявили 115 новых случев заражения COVID-19.

«Кемерово — 43, Прокопьевск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 12, Междуреченск — 11, Киселёвск — 8, Мыски — 4, Осинники — 3, Белово — 2, Берёзовский — 2, Полысево — 2, Таштагольский район — 6, Кемеровский МО — 3, Мариинский район — 3, Беловский район — 2, Тяжинский район — 2, Чебулинский МО — 2, Топкинский МО — 1, Яйский район — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Выздоровели 37 пациентов.

За сутки скончалась три пациента. Они проживали в Новокузнецке, Калтане и Мысках.

«Скончались три пациента. У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1954 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», - уточнили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 7 809 случаев коронавируса: 2 040 человек остаются в больницах, 5 699 выздоровели, 70 скончались.