Обрушение на шахте в Кузбассе: погиб горняк

Произошел внезапный выброс угля и газа.

14 сентября в Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение.

В момент обрушения в шахте находились 95 человек. В результате 87 самостоятельно вышли на поверхность, тело одного нашли позже. Ещё с одним горняком потеряна связь. При этом шесть человек остались для обеспечения процессов жизнеобеспечения шахты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу, на месте работает 31 спасатель и семь единиц техники. В ведомство поступил сигнал об обрушении кровли в штреке.

«Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин», — пояснили в ведомстве.

Из-за случившегося сотрудники ведомства организовали проверку. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создали комиссию.

Предприятие приостановило добычу угля и проходку.