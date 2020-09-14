Обрушение на шахте в Кузбассе: погиб горняк

Произошел внезапный выброс угля и газа.
14 сентября в Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение.
В момент обрушения в шахте находились 95 человек. В результате 87 самостоятельно вышли на поверхность, тело одного нашли позже. Ещё с одним горняком потеряна связь. При этом шесть человек остались для обеспечения процессов жизнеобеспечения шахты.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу, на месте работает 31 спасатель и семь единиц техники. В ведомство поступил сигнал об обрушении кровли в штреке.
«Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин», — пояснили в ведомстве.
Из-за случившегося сотрудники ведомства организовали проверку. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создали комиссию.
Предприятие приостановило добычу угля и проходку.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы