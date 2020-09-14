В Кемерово поступят 25 новых автобусов

Илья Середюк рассказал, на какие их пустят маршруты.

Глава Кемерова сообщил, что в областной центр поступят 25 новых автобусов. Поставка ожидается уже в октябре.

«Новые низкопольные автобусы будут работать на магистральных маршрутах № 23 и № 27», — уточнил Илья Середюк.

За два года в город поступит более 75 единиц подвижного состава. Обновление парка общественного транспорта проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».