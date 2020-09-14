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В больнице Новокузнецка пациент напал на врача

14 сентября 2020 в 14:33

Он ударил медика.

В Новокузнецке в медучреждении на улице Кутузова пациент устроил потасовку. Он остался недоволен результатом посещения и ударил врача, к которому пришёл на приём.

«По предварительной информации, прибывший на платный приём пациент устроил скандал с медперсоналом, якобы не заполучив требуемого рецепта. В результате дебошир ударил принимавшего его врача и потребовал вернуть денежные средства», — сообщили в областном Управлении Росгвардии.

Также посетитель повредил стойку регистрации.

Медперсонал вызвал правоохранителей с помощью тревожной кнопки. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали ранее не судимого 27-летнего мужчину. Дебошира передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.


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