К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть готовым к нему всегда. Специалисты Учебного центра ФПС по Кемеровской области рассказали, как не стать жертвой теракта и максимально обезопасить себя и близких в случае угрозы.

С каждым годом, месяцем и даже днем различные запрещенные международные террористические организации исламистского толка набирают силу и оказывают огромное влияние на общество, что является особым предметом для обсуждений методов устранения этой ситуации на самых разных уровнях. Самое страшное то, что за прошедшие двадцать лет облик международного терроризма изменился почти до неузнаваемости. Но неизменным и самым эффективным способом противодействия терроризму остается бдительность людей и грамотное поведение в чрезвычайной ситуации.

Знаменитый «сотрудник» Учебного центра ФПС по Кемеровской области Пожарыч решил напомнить основные принципы безопасности в случае террористической угрозы.

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные города, международные аэропорты... Но локацией для взрыва может стать и вполне обыденное для нас место.

Будьте внимательны находясь:

На вокзалах, в транспортных средствах, около опор мостов;

На рынках, стадионах, дискотеках и в магазинах;

Вблизи объектов жизнеобеспечения (электроподстанций, газоперекачивающих и распределительных станций);

В зданиях учебных заведений, больниц, поликлиник и детских учреждений;

А также в подвалах и на лестничных клетках жилых зданий, около контейнеров для мусора и урн.

Вот основные признаки, заметив которые, стоит побеспокоиться об эвакуации:

Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные);

Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);

Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты;

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);

Обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное размещение обнаруженного предмета;

Специфический, не свойственный окружающей местности, запах;

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.

Заметив подозрительные предметы, немедленно сообщите о них по телефону «112». Помните, ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Поэтому не пытайтесь самостоятельно обезвредить или переместить подозрительный предмет. Предупредите о возможной опасности окружающих и постарайтесь без паники покинуть место.

ЧТОБЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ ВРАСПЛОХ

Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и не оставляйте свой багаж без присмотра.

В зале ожидания аэропорта, вокзала и т. д. старайтесь располагаться подальше от хрупких и тяжелых конструкций.

Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя неадекватно. Если кто-то вызывает у вас подозрение - сообщите об этом службе безопасности аэропорта, стюардессе, водителю и т. д.

! Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т. д.

Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Помните, нельзя выбираться из здания на лифте: во-первых, механизм лифта может быть поврежден, а во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого количества пассажиров, поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.

Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов вашей семьи. У всех должны быть телефоны, адреса электронной почты друг друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть также у учителей школы, куда ходит ваш ребенок, у секретаря организации, в которой вы работаете, у родственников и знакомых и т. д. Иногда системы связи, расположенные в одной районе, могут быть повреждены или обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому договоритесь, что в экстренных случаях вы будете звонить знакомому или родственнику, живущему вдали от вашего района. Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстренной ситуации.

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии важнейших документов. Храните их в одном месте, чтобы в случае необходимости любой член семьи мог их беспрепятственно и оперативно взять с собой.

! Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи. И заранее научитесь пользоваться средствами противопожарной защиты. Находясь в здании, всегда обращайте внимание, где они находятся.

ЕСЛИ УГРОЗА ТЕРАКТА ПОДТВЕРДИЛАСЬ

Сохраняйте спокойствие и терпение;

Выполняйте рекомендации местных официальных лиц;

Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций;

Наденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве - это может защитить от осколков стекла. Возьмите теплые вещи, даже если на улице тепло;

Подготовьте документы, предметы первой необходимости и средства личной гигиены;

Немедленно отключите все электроприборы, погасите газ и т. д.;

Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении, самочувствии и т. д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.

Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь;

Не оставляйте дома домашних животных;

Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь "срезать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения.

ЕСЛИ ЗВОНОК С УГРОЗОЙ ПОСТУПИЛ ВАМ

Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве. Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к вам поступил подобный звонок:

Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. Записывайте все, что вам говорит звонящий - не полагайтесь на свою память.

Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот звонок.

! Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт, совершенный в подобных местах, имеет некий символический эффект. Если вы работаете в таком здании или посещаете его - выясните, где находятся резервные выходы.

ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ:

Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами. Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее - сверху, посередине и снизу. Если дверь горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно. Старайтесь держаться подальше от окон.

Главная причина гибели людей при пожаре - дым и ядовитые газы, образующиеся при горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Поэтому, покидая здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым платком, желательно влажным, и дышите только через него. Старайтесь дышать неглубоко.

Если в коридоре начался пожар, и вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям: крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и потерять сознание.

В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуйтесь фонариком. Старайтесь держаться подальше от упавших линий электропередач.

! Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для подъезда машин полиции, пожарных и т.д.

Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в результате падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не старайтесь оказывать медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к печальным последствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее движение может привести к повреждению спинного мозга. Главная ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.

Бонус: Что вы можете сделать для безопасности своего дома и подъезда:

С участием обслуживающей организации укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки, установите решетки, металлические двери, замки, регулярно проверяйте их сохранность;

Обращайте внимание на появление во дворах незнакомых автомобилей и посторонних лиц;

Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на первые этажи;

Не открывайте двери в подвалы и на чердаки неизвестным людям;

Освободите лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих их предметов.

Не будьте равнодушными к другим и безразличными к собственной безопасности!

Ваш Пожарыч.

Этому и многому другому Вас научат в Учебном центре Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области:

г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, пом. 8, тел. 8 (3842) 380-982

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