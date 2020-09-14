В Кузбассе всех беременных женщин внесут в новую областную программу

Создана региональная программа «Мониторинг беременных».

В Кузбассе создали региональную программу «Мониторинг беременных» для отслеживания состояния здоровья будущих мам. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Теперь все беременные женщины состоят на учёте не только в женских консультациях — их данные также внесены в программу. По информации министерства здравоохранения региона, это позволит оперативно оценивать риски осложнения при родах и своевременно направлять женщин в соответствующие медицинские учреждения.

«Несомненный плюс в том, что каждая женщина находится не только под наблюдением лечащего врача в поликлинике по месту жительства или в женской консультации. Её состояние отслеживает также врач-куратор дистанционного центра, он определяет риски, которые могут возникнуть во время родов, и есть ли необходимость госпитализации пациентки в акушерский стационар более высокого уровня», — цитирует издание заведующего акушерским дистанционным консультативным центром Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева Александра Шина.

Отмечается, к настоящему моменту на учёте у специалистов дистанционного консультативного центра находятся 1205 беременных женщин, 340 из них — на особом контроле в связи с осложнённым течением беременности.