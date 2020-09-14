Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе всех беременных женщин внесут в нову...

В Кузбассе всех беременных женщин внесут в новую областную программу

14 сентября 2020 в 15:28

Создана региональная программа «Мониторинг беременных».

В Кузбассе создали региональную программу «Мониторинг беременных» для отслеживания состояния здоровья будущих мам. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Теперь все беременные женщины состоят на учёте не только в женских консультациях — их данные также внесены в программу. По информации министерства здравоохранения региона, это позволит оперативно оценивать риски осложнения при родах и своевременно направлять женщин в соответствующие медицинские учреждения.

«Несомненный плюс в том, что каждая женщина находится не только под наблюдением лечащего врача в поликлинике по месту жительства или в женской консультации. Её состояние отслеживает также врач-куратор дистанционного центра, он определяет риски, которые могут возникнуть во время родов, и есть ли необходимость госпитализации пациентки в акушерский стационар более высокого уровня», — цитирует издание заведующего акушерским дистанционным консультативным центром Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева Александра Шина.

Отмечается, к настоящему моменту на учёте у специалистов дистанционного консультативного центра находятся 1205 беременных женщин, 340 из них — на особом контроле в связи с осложнённым течением беременности.


Читайте также

Content 150416184259a7b03270abe1.45195891
Обрушение на шахте в Кузбассе: погиб горняк
Content news1556689287
В Кемерово поступят 25 новых автобусов
Content vomske bolnoy udaril policu vracha travmatologa 1
В больнице Новокузнецка пациент напал на врача
Content
Как не стать жертвой теракта

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?