Блог с тобой ›› Новости ›› Спасатели нашли тело второго горняка, погибшего...

Спасатели нашли тело второго горняка, погибшего на шахте «Чертинская-Коксовая»

15 сентября 2020 в 09:37

Семьям погибших будет оказана помощь.

Тело второго горняка, погибшего в результате ЧП на беловской шахте «Чертинская-Коксовая», найдено.

Напомним, смертельное ЧП на шахте произошло утром 14 сентября: в результате выброса газа и угля произошло обрушение породы — два горняка оказались под завалами, остальные успели эвакуироваться.

«В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтёр найден погибшим», — сообщили экстренные службы региона.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту ЧП. В качестве предварительной причины произошедшего Ростехнадзор называет нарушение требований промышленной безопасности.

Глава Беловского городского округа Алексей Курносов сообщил, что семьям погибших горняков будет оказана вся необходимая помощь.


Читайте также

Content
Появились фото с места обнаружения «других частей» расчленённого трупа в Междуреченске
Content shapka 2 2
Житель Ленинска-Кузнецкого запустил тротуарной плиткой в окно возлюбленной
Content 7 main v1592397236
В Кузбассе водитель сбил 16-летнюю девушку и спрятался в лесу
Content 1898047
Кузбассовец потерял пальцы под поездом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?