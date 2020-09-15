Спасатели нашли тело второго горняка, погибшего на шахте «Чертинская-Коксовая»

Семьям погибших будет оказана помощь.

Тело второго горняка, погибшего в результате ЧП на беловской шахте «Чертинская-Коксовая», найдено.

Напомним, смертельное ЧП на шахте произошло утром 14 сентября: в результате выброса газа и угля произошло обрушение породы — два горняка оказались под завалами, остальные успели эвакуироваться.

«В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтёр найден погибшим», — сообщили экстренные службы региона.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту ЧП. В качестве предварительной причины произошедшего Ростехнадзор называет нарушение требований промышленной безопасности.

Глава Беловского городского округа Алексей Курносов сообщил, что семьям погибших горняков будет оказана вся необходимая помощь.