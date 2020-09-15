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В столице Кузбасса заработал мобильный прививочный пункт

15 сентября 2020 в 10:15

Поставить вакцину может любой желающий.

На площадке около ТРК «Променад-3» начал работу мобильный прививочный пункт. Бесплатно поставить вакцину можно там в любой день с 15 сентября по субботу включительно с 11:00 до 17:00.

Как рассказали в мэрии, вакцина сертифицирована и прошла все степени контроля «Совигрипп» и «Флю-М». После вакцинации иммунитет на 1 год вырабатывается через 14 дней.

Для получения прививки при себе нужно иметь удостоверяющие личность документы и медицинский полис.

«Перед прививкой будет проведен врачебный осмотр и при отсутствии медицинских противопоказаний пациенту будет введена вакцина», — сообщили в администрации Кемерова.

В администрации напомнили, что в настоящее время вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа.


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